Мототехника украсила Печоры в День города
Выставку мототехники организовали печорские байкеры в честь Дня города Печоры сегодня, 10 августа, пишет газета «Печорская правда».
-
Фото: газета «Печорская правда»
-
Фото: газета «Печорская правда»
-
Фото: газета «Печорская правда»
-
Фото: газета «Печорская правда»
-
Фото: газета «Печорская правда»
Выставка привлекла внимание и взрослых, и молодого поколения. «Мальчишки и девчонки с восторгом любовались мотоциклами и самими байкерами. А некоторым даже удалось посидеть на «железном коне» и почувствовать себя настоящим мотоциклистом», – отметили в газете.
Напомним, что сегодня в Печорах в честь Дня города провели также выставку ретроавтомобилей.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
10 августа 2024
Все жилые дома постепенно реконструируют в детском лагере «Радуга» в Псковской области