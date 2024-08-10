Мототехника украсила Печоры в День города

21:13, 10 августа 2024, ПАИ

Выставку мототехники организовали печорские байкеры в честь Дня города Печоры сегодня, 10 августа, пишет газета «Печорская правда».



Фото: газета «Печорская правда»



Фото: газета «Печорская правда»



Фото: газета «Печорская правда»



Фото: газета «Печорская правда»



Фото: газета «Печорская правда»









Выставка привлекла внимание и взрослых, и молодого поколения. «Мальчишки и девчонки с восторгом любовались мотоциклами и самими байкерами. А некоторым даже удалось посидеть на «железном коне» и почувствовать себя настоящим мотоциклистом», – отметили в газете.

Напомним, что сегодня в Печорах в честь Дня города провели также выставку ретроавтомобилей.