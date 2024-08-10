Ретроавтомобили украсили Печоры в День города

18:59, 10 августа 2024, ПАИ

Отполированные «Москвичи», «Волги», «Жигули», «Победы» и «Запорожцы» украсили улицу Свободы в Печорах сегодня, в День города, сообщил глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев в своём Telegram-канале.



Фото: из Telegram-канала Валерия Зайцева



Фото: из Telegram-канала Валерия Зайцева



Фото: из Telegram-канала Валерия Зайцева



Фото: из Telegram-канала Валерия Зайцева



Фото: из Telegram-канала Валерия Зайцева



Фото: из Telegram-канала Валерия Зайцева



Фото: из Telegram-канала Валерия Зайцева



Фото: из Telegram-канала Валерия Зайцева



Фото: из Telegram-канала Валерия Зайцева



Фото: из Telegram-канала Валерия Зайцева



















«Псковский ретроклуб провёл выставку III Псковского ретрокейса в нашем городе. По её итогам определены владельцы лучших отечественных и иностранных ретроавто. С радостью вручил дипломы победителям Сергею Дунаеву и Юрию Багрову», – отметил Валерий Зайцев.

Он также поблагодарил президента Псковского ретроклуба Алексея Букреева и автолюбителей за зрелищную экспозицию, которая подарила жителям Печор новые впечатления и радостные эмоции.