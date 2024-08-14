Псковичей приглашают пройти образовательные программы от «Тавриды. АРТ»

11:43, 14 августа 2024, ПАИ

Псковичей приглашают пройти образовательные программы в академии «Меганом» от «Тавриды. АРТ», сообщили ПАИ в комитете по молодёжной политике Псковской области.

Желающие могут стать участниками программы в онлайн и очном формате. Сейчас идёт регистрация на четыре заезда.

На смене «Союзное государство. Искусство быть вместе» участники будут разрабатывать программы событийных форматов и шоу-кейсов для молодых артистов. Регистрация открыта до 14 августа по ссылке.

Заезд «Наука как искусство 2.0» позволит специалистам в области экологии и инженерии улучшить творческий потенциал в науке. Участники также узнают о применении новых технологий в искусстве, зарегистрироваться можно до 19 августа.

В рамках программы «Библиотеки. Новые регионы» сотрудники и руководители библиотек из новых регионов изучат законодательство РФ и азы взаимодействия с грантовыми операторами для реализации своих инициатив. Регистрация доступна по ссылке до 31 августа.

Издательская программа «Таврида. АРТ» предназначена для писателей. С помощью неё они изучат способы попасть в писательское сообщество. Участников заезда будут координировать ведущие эксперты издательского дела, регистрация открыта до 2 сентября.

По словам организаторов, участников ждёт погружение в творческую среду и большое количество практики на протяжении всего обучения. Заезды пройдут в академии «Меганом» в Крыму на берегу моря.