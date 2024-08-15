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О работе волонтёров при реготделении Союза пенсионеров России рассказала Светлана Мельничук

О работе волонтёров при региональном отделении Союза пенсионеров России рассказала председатель реготделения СПР, общественный помощник губернатора области Светлана Мельничук на круглом столе в медиацентре ПАИ.

Светлана Мельничук. Фото: ПАИ

«Нашей организации уже 17 лет. Всё начиналось с 19 человек – сотрудники Пенсионного фонда и соцзащиты. Потихоньку работа пошла. Только за этот год больше 120 человек по Пскову пришли, и они просят взять их в Союз пенсионеров волонтёрить. Люди нашего поколения хотят быть востребованными. Это главный мотив, и работы действительно очень много», – подчеркнула она.

Для волонтёров старшего поколения проводится просветительская работа и оказывается психологическая помощь в университете серебряного возраста. «Год начинается в октябре и заканчивается в мае, но работу не остановить. Всё проходит в областной научной библиотеке. Недавно пришла и эти люди слушают лекцию о Репине, до этого было занятие по ментальной психологии», – рассказала Светлана Мельничук.

Также для серебряных волонтёров проводится обучение компьютерной грамотности. «Мы получали на это гранты, в том числе региональные. И очень важно обучать людей на селе, в деревнях. И есть событийное волонтёрство, тоже принимаем участие. Например, в Полистовский заповедник ездили. Мы готовы везде участвовать», – сказала председатель регионального отделения Союза пенсионеров России.

Она также отметила, что из общей аудитории на занятиях мужчины составляют порядка 10-15%, но волонтёрской деятельностью занимаются именно женщины.

Напомним, что вчера, 14 августа, в медиацентре ПАИ прошёл традиционный круглый стол, посвящённый развитию социально ориентированных НКО Псковской области. На этот раз обсуждалась тема «Серебряные волонтёры – ценный ресурс области. Проекты НКО для людей старшего возраста».

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