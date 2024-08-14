Проекты НКО для людей старшего возраста обсуждают на круглом столе в медиацентре ПАИ

15:19, 14 августа 2024, ПАИ

Круглый стол «Серебряные волонтёры – ценный ресурс области. Проекты НКО для людей старшего возраста» проходит в медиацентре ПАИ в среду, 14 августа.

Как привлечь к участию в волонтёрских практиках людей старшего возраста? Какие механизмы и технологии необходимы для включения в добровольческое движение людей старшего поколения? Какие проекты НКО для людей старшего возраста реализуются в Псковской области?

Эти и другие темы обсуждают эксперты, представители общественных организаций в медиацентре ПАИ на традиционном круглом столе, который посвящён развитию социально ориентированных НКО Псковской области.