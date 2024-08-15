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Общество

Псковичам дали рекомендации по подбору школьного портфеля для ребёнка

Как правильно выбрать школьный портфель ребёнку, рассказали ПАИ в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области.

Фото: ПАИ

«Для здоровья ребёнка крайне важно формировать и поддерживать правильную осанку, в этом вопросе форма рюкзака играет ключевую роль», – отметили в надзорном органе.

В частности, вес пустых портфелей, школьных рюкзаков и ранцев для учеников начальных классов не должен превышать 700 граммов, а для учащихся средних и старших классов – 1 000 граммов.

Кроме того, у ученических ранцев для детей младшего школьного возраста должна быть формоустойчивая спинка для полного прилегания к спине ребёнка, а также равномерного распределения веса.

Также на портфелях и ранцах должны быть светоотражающие элементы на передних, боковых поверхностях и верхнем клапане. Изготавливаться они должны из материалов контрастных цветов.

Материал же самого портфеля должен быть прочным, лёгким, с водоотталкивающим покрытием и простым в чистке.

Ранее псковичам рассказали, как правильно выбрать школьную форму для ребёнка.

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