Псковичам дали рекомендации по подбору школьного портфеля для ребёнка
Как правильно выбрать школьный портфель ребёнку, рассказали ПАИ в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области.
«Для здоровья ребёнка крайне важно формировать и поддерживать правильную осанку, в этом вопросе форма рюкзака играет ключевую роль», – отметили в надзорном органе.
В частности, вес пустых портфелей, школьных рюкзаков и ранцев для учеников начальных классов не должен превышать 700 граммов, а для учащихся средних и старших классов – 1 000 граммов.
Кроме того, у ученических ранцев для детей младшего школьного возраста должна быть формоустойчивая спинка для полного прилегания к спине ребёнка, а также равномерного распределения веса.
Также на портфелях и ранцах должны быть светоотражающие элементы на передних, боковых поверхностях и верхнем клапане. Изготавливаться они должны из материалов контрастных цветов.
Материал же самого портфеля должен быть прочным, лёгким, с водоотталкивающим покрытием и простым в чистке.
Ранее псковичам рассказали, как правильно выбрать школьную форму для ребёнка.
Псковская делегация стала участником муниципального форума регионов Северо-Запада в Калининграде
О работе волонтёров при реготделении Союза пенсионеров России рассказала Светлана Мельничук
Встреча с героями СВО прошла в оздоровительном лагере «Алые паруса» в Островском районе
«Газпром теплоэнерго Псков» взыскало через суд с потребителей 35,5 млн рублей задолженности