Волка заметили возле детского сада в Себеже

12:10, 16 августа 2024, ПАИ

Волка заметили в Себеже возле детского сада, пишет газета «Призыв».

Там, где был замечен волк, пролегает маршрут детей и их родителей, рассказал житель Себежа Владимир Бумаков, который ехал за рулём по улицам города и увидел лесного зверя.

«Спутать волка с собакой солнечным утром сложно, поскольку слишком малой была дистанция ознакомления, и я очень много времени провожу в лесах», – прокомментировал Владимир Бумаков.

Ранее на улицах Плюссы заметили косулю.