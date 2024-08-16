Волка заметили возле детского сада в Себеже
Волка заметили в Себеже возле детского сада, пишет газета «Призыв».
Там, где был замечен волк, пролегает маршрут детей и их родителей, рассказал житель Себежа Владимир Бумаков, который ехал за рулём по улицам города и увидел лесного зверя.
«Спутать волка с собакой солнечным утром сложно, поскольку слишком малой была дистанция ознакомления, и я очень много времени провожу в лесах», – прокомментировал Владимир Бумаков.
Ранее на улицах Плюссы заметили косулю.
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