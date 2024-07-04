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Общество

Косулю заметили на улицах Плюссы

Косулю запечатлела на улицах Плюссы местная жительница, пишет газета «Плюсский край».

Дикое животное вышло на дорогу на улице Совхозной.

Как рассказали жители Плюссы, косули – их частые гости. «К нам тоже заходил этот гость три дня назад», «У нас гуляют несколько», – пишут местные жители в комментариях под постом.

Ранее белую цаплю заметили в центре Пскова, а жительница Опочки обнаружила на своём участке птенца-слётка с красной шапочкой на голове. Также двух лосей удалось сфотографировать в Пскове.

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