Косулю заметили на улицах Плюссы

09:40, 04 июля 2024, ПАИ

Косулю запечатлела на улицах Плюссы местная жительница, пишет газета «Плюсский край».

Дикое животное вышло на дорогу на улице Совхозной.

Как рассказали жители Плюссы, косули – их частые гости. «К нам тоже заходил этот гость три дня назад», «У нас гуляют несколько», – пишут местные жители в комментариях под постом.

Ранее белую цаплю заметили в центре Пскова, а жительница Опочки обнаружила на своём участке птенца-слётка с красной шапочкой на голове. Также двух лосей удалось сфотографировать в Пскове.