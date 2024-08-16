Ярмарка «Лешуга» стартовала в Пскове

14:03, 16 августа 2024, ПАИ

Ярмарка яблок, урожая, традиционных напитков и продуктов «Лешуга» стартовала в Финском парке Пскова сегодня, 16 августа, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



















Ярмарка «Лешуга» будет идти три дня. С полной программой мероприятия можно ознакомиться здесь.

Вход на фестиваль свободный. Фестиваль проходит при поддержке президентского нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».