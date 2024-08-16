Ярмарка «Лешуга» стартовала в Пскове
Ярмарка яблок, урожая, традиционных напитков и продуктов «Лешуга» стартовала в Финском парке Пскова сегодня, 16 августа, передаёт корреспондент ПАИ.
-
Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
-
Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
-
Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
-
Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
-
Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
-
Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
-
Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
-
Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
-
Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
-
Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
Ярмарка «Лешуга» будет идти три дня. С полной программой мероприятия можно ознакомиться здесь.
Вход на фестиваль свободный. Фестиваль проходит при поддержке президентского нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».
Комментарии: 0 Обсудить >>>
16 августа 2024
Псковский психолог: Задача начальной школы – не научить читать и писать, а научить учиться
16 августа 2024
Количество нагрузки надо дозировать в зависимости от состояния ребёнка - псковский психолог