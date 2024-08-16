Публикуем полную программу фестиваля «Лешуга» в Пскове

09:53, 16 августа 2024, ПАИ

Публикуем полную программу фестиваля «Лешуга», который начнется сегодня, 16 августа, в Финском парке и будет идти три дня.

16 августа

Общее пространство

12:00 – 22:00 Подворье I, II, III, IV, V (торговая зона и фуд-корт)

Главная музыкальная сцена

18:30 – 19:30 Группа Jeeva

19:30 – 20:30 Группа LaDo

21:00 – 22:00 Группа «Отава Ё»

Малая сцена

14:00 – 15:00 Симфонический кинематограф. Дуэт в составе Губернаторского симфонического оркестра Псковской области: Илья Кричевский (гобой) и Ольга Федорова (скрипка)

15:00 – 16:00 Шуточный турнир за нешуточные призы «Чемпионат по…»

16:00 – 18:00 Яблочное гастрошоу

Лекторий (предварительная запись)

12:00 – 12:45 Панельная дискуссия «Сад сидровых яблок – селекция сидровых сортов и меры государственной поддержки предприятий по переработке яблок»

13:00 – 13:45 Лекция-дегустация «Сидровые регионы в России». Ольга Негур, сооснователь сети сидрерий We Cidreria

15:00 – 17:00 Квиз, плиз!

17:00 – 17:45 Панельная дискуссия «Перспективы продвижения традиционных сидров. От специализированной HORECA к федеральному ретейлу – тернистый путь»

17 августа

Общее пространство

12:00 – 22:00 Подворье I, II, III, IV, V (торговая зона и фуд-корт)

Главная музыкальная сцена

18:30 – 19:30 Группа «Родная речь»

19:30 – 20:30 Группа Oligarkh

21:00 – 22:00 Группа Theodor Bastard

Малая сцена

13:00 – 14:00 Шуточный турнир за нешуточные призы «Чемпионат по…»

14:00 – 15:00 Музыкальная программа Ивана Фёдорова (гитара)

15:00 – 16:00 Шуточный турнир за нешуточные призы «Чемпионат по…»

16:00 – 18:00 Яблочное гастрошоу

Лекторий (предварительная запись)

13:00 – 13:45 Леонид Леврана, основатель компании Levrana. Про масштабирование бизнеса «От мыловарения до сидродельни»

14:00 – 14:45 Валерия Солдатенко – мастер-класс по приготовлению освежающего миста для тела и волос от старшего технолога отдела разработок косметической продукции Levrana. Каждый желающий сможет приготовить продукт и забрать его в качестве презента себе. Вход свободный.

16:00 – 16:45 Мастер-класс по приготовлению натурального мыла для рук freshbubble от технолога компании Levrana. Каждый желающий сможет приготовить мыло и забрать его в качестве презента себе. Вход свободный.

17:00 – 17:45 Илья Селивон, сидродельня Juicifer – лекция-дегустация «Сидры с ягодами и фруктами – забава и дань моде или отдельное направление?»

18:00 – 18:45 Степан Лушников, сидродельня Cube Ciders – лекция-дегустация «Сидр уральского терруара – как найти лучшее сырье для интересных вкусовых сочетаний в сидре»

18 августа

Общее пространство

12:00 – 22:00 Подворье I, II, III, IV, V (торговая зона и фуд-корт)

Главная музыкальная сцена

18:30 – 19:30 Проект Agny

19:30 – 20:30 Группа Kasha

21:00 – 22:00 Группа Settler

Малая сцена

13:00 – 14:00 Шуточный турнир за нешуточные призы «Чемпионат по…»

14:00 – 15:00 Секреты фокусов от ведущего Радика Тагирова

15:00 – 16:00 Шуточный турнир за нешуточные призы «Чемпионат по…»

16:00 – 18:00 Яблочное гастрошоу

Лекторий (предварительная запись)

13:00 – 13:45 Олег Андреев – Andreev Ciderworks лекция-дегустация «Сидры с долгой выдержкой – вкусоароматические особенности»

14:00 – 14:45 Диана Шведова – Ashram Cidermaker и подход hands-off в сидроделии. Лекция-дегустация «Как готовить только натуральный продукт»

16:00 – 16:45 Вадим Дегтярук – La Faire de Nizhny Novgorod – смесь французского с нижегородским. Лекция-дегустация «Локальный сидр как знаковый напиток региона»

17:00 – 17:45 Александр Курганов «Как сделать сидр дома или на даче». Лекция-дегустация, на которой на примере домашних и «гаражных» образцов будут рассмотрены способы изготовления сидра.