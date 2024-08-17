Судить о ноябре по сегодняшнему дню советует народный календарь

09:47, 17 августа 2024, ПАИ

Память святой Евдокии (Авдотьи) отмечается сегодня, 17 августа, пишет calend.ru.

К сегодняшнему дню поспевала дикая малина, и дети ходили в лес собирать ягоды, из которых потом варили на зиму варенье.

На Авдотью также приходился последний сбор огурцов. После этого дня они перестают расти. Собирали также чеснок и лук.

Кроме того, Авдотью прозвали Сеногнойкой, так как обычно в её день часто шли дожди, из-за которых сено мокло и гнило. «Не иди, где косят, а иди, где просят. Не иди, где жнут, а иди, где ждут», – просили люди. Сено к Авдотье обычно уже было убрано в копны, но этого мало – даже так оно могло испортиться, нужно было поскорее спрятать его под крышу. «В долгах не деньги, в копнах не сено», – говорили по этому поводу крестьяне. По этому дню также обычно судили, каким будет ноябрь.