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Общество

Самые перспективные профессии этого года назвали россиянам

Самыми перспективными профессиями 2024 года являются профессии IT-сферы, такие как программист, дата-сайентист и DevOps-инженер, а также ряд рабочих специальностей по причине дефицита кадров, пишет РИА Новости со ссылкой на главного эксперта Headhunter по рынку труда Наталью Данину.

Востребованными также являются аналитики данных, специалисты техподдержки, тестировщики, руководители IT-проектов, системные администраторы и специалисты по кибербезопасности, отметила она. Однако на рынке труда есть нехватка квалифицированных специалистов, а среди молодёжи наблюдается высокая конкуренция. Как для опытных, так и для начинающих работников вводят программы адаптации и дополнительного обучения.

Кроме того, востребованными на рынке труда являются рабочие профессии: повар, пекарь, кондитер, оператор конвейера, электрик, автомеханик, машинист и столяр.

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