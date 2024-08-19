Псковички верхом на Джеки Чане завоевали два золота и серебро

12:38, 19 августа 2024, ПАИ

Воспитанницы псковской спортшколы «Надежда» завоевали награды Кубка Новгородской области по конкуру, сообщили ПАИ в спортшколе «Надежда».



Фото: спортшкола «Надежда»



Фото: спортшкола «Надежда»



Фото: спортшкола «Надежда»





Воспитанницы псковской спортшколы Екатерина Боженко и Анна Лятамбур принимали участие в соревнованиях на пони по кличке Джеки Чан. Отметим, что псковские всадницы соревновались в одном зачёте с большими лошадьми.

В маршруте «Кавалетти в две фазы» Анна Лятамбур завоевала золото, а Екатерина Боженко выиграла в маршруте 30 сантиметров и заняла второе место в маршруте 50 сантиметров.

«За два дня соревнований девчонки проявили настоящий боевой характер. Выложились на сто процентов, показали качественную езду и достойно представили Псковскую область. Замечательный пони Джеки Чан, несмотря на свой размер, оказался настоящим спортсменом и боевым товарищем. Он очень старался и выкладывался не меньше своих всадниц», – отметили в «Надежде».

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