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Спорт

Псковички верхом на Джеки Чане завоевали два золота и серебро

Воспитанницы псковской спортшколы «Надежда» завоевали награды Кубка Новгородской области по конкуру, сообщили ПАИ в спортшколе «Надежда».

  • Псковички верхом на Джеки Чане завоевали награды соревнований по конкуру
    Фото: спортшкола «Надежда»
  • Псковички верхом на Джеки Чане завоевали награды соревнований по конкуру
    Фото: спортшкола «Надежда»
  • Псковички верхом на Джеки Чане завоевали награды соревнований по конкуру
    Фото: спортшкола «Надежда»

Воспитанницы псковской спортшколы Екатерина Боженко и Анна Лятамбур принимали участие в соревнованиях на пони по кличке Джеки Чан. Отметим, что псковские всадницы соревновались в одном зачёте с большими лошадьми.

В маршруте «Кавалетти в две фазы» Анна Лятамбур завоевала золото, а Екатерина Боженко выиграла в маршруте 30 сантиметров и заняла второе место в маршруте 50 сантиметров.

«За два дня соревнований девчонки проявили настоящий боевой характер. Выложились на сто процентов, показали качественную езду и достойно представили Псковскую область. Замечательный пони Джеки Чан, несмотря на свой размер, оказался настоящим спортсменом и боевым товарищем. Он очень старался и выкладывался не меньше своих всадниц», – отметили в «Надежде».

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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