Открыть 30 новых НКО планируется в рамках проекта «Университет лидеров социальных изменений Псковской области»

13:25, 19 августа 2024, ПАИ

Открыть 30 новых некоммерческих организаций планируется в рамках проекта «Университет лидеров социальных изменений Псковской области», сообщил председатель центра социального проектирования и добровольчества «Команда 2018» Михаил Васильев на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 19 августа.

«Мы поставили цель замотивировать на открытие как минимум 30 некоммерческих организаций за этот период. Важно, чтобы они понимали, какую проблему решают, на какие проекты и грантовые конкурсы будут подаваться», – отметил Михаил Васильев.

Не менее 500 участников планируется вовлечь в активности проекта «Университет лидеров социальных изменений Псковской области. «Мы хотим вдохновить, воспитать активных и неравнодушных граждан. Эти люди в дальнейшем смогут участвовать в городских или реализовывать федеральные грантовые проекты на территории региона», – уточнил председатель «Команды 2018».

Проект «Университет лидеров социальных изменений Псковской области» реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.