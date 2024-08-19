Проект «Университет лидеров социальных изменений Псковской области» обсуждают в медиацентре ПАИ

11:03, 19 августа 2024, ПАИ

Пресс-конференция, посвящённая старту проекта «Университет лидеров социальных изменений Псковской области», проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 19 августа.

В чём суть и цель проекта, какие ключевые мероприятия пройдут, какие меры поддержки НКО уже есть в регионе, какие возможности есть у общественников, рассказывают врио председателя комитета по молодёжной политике Псковской области Дмитрий Яковлев и председатель центра социального проектирования и добровольчества «Команда 2018» Михаил Васильев.

Проект «Университет лидеров социальных изменений Псковской области» реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.