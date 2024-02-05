Ещё три рублёвых миллионера появилось в Псковской области

22:16, 05 февраля 2024, ПАИ

Три жителя Псковской области стали миллионерами по итогам розыгрыша лотереи «Мечталлион», сообщили ПАИ в пресс-службе «Национальной лотереи».

Всего жители Псковской области выиграли в новогоднем тираже «Мечталлиона» более 4,9 млн рублей.

Ранее сообщалось, что участник государственной лотереи из Псковской области выиграл более 17 млн рублей. Кроме того, отмечалось, что житель Тюмени стал третьим в истории лотерейным миллиардером в России.

Сообщалось также, что женщина из Великобритании выиграла в лотерею 148 млн фунтов стерлингов (по курсу ЦБ РФ это 16 млрд 561 млн 244 тысячи 252 рубля) и осталась без семьи.