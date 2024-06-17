Многодетная псковичка выиграла миллион в лотерею

11:42, 17 июня 2024, ПАИ

Многодетная мать из Пскова выиграла в лотерею «Мечталлион», сообщили ПАИ в пресс-службе бренда всероссийских государственных лотерей «Национальная лотерея», организованных Минфином России.

Мама троих детей Вероника стала одной из 453 участников лотереи, выигравших по одному миллиону рублей в новогоднем тираже «Мечталлион».

«Я до этого никогда не играла в лотереи. Увидела на маркетплейсе лотерейный билет и подумала, дай-ка 100 рублей потрачу, не убудет. И вот так сложилось, что выиграла миллион. Даже не поверила!» – поделилась Вероника.

Однако добраться до Москвы, чтобы забрать приз, она не могла более полугода из-за домашних дел.

По словам победительницы, выигранные деньги пойдут на здоровье и образование детей.

Кроме того, в новогоднем тираже «Мечталлион» по одному миллиону рублей выиграли ещё трое жителей Псковской области. Всего псковичи выиграли в новогоднем тираже флагманской лотереи более 4,9 млн рублей.

Ранее сообщалось, что пскович купил на почте лотерейный билет и выиграл миллион.