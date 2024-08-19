Как обойтись без рекламы для продвижения продукции, рассказал эксперт

18:35, 19 августа 2024, ПАИ

Как крафтовая сыроварня в Себеже стала популярной без рекламы, рассказал основатель «Сыроварни в Себеже» Дмитрий Ершов в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 19 августа.

У «Сыроварни в Себеже» не было рекламы, только группа в социальной сети «ВКонтакте» и рекомендации от других покупателей. «Изначально мы кормили своих друзей, работало сарафанное радио. Сейчас в основном наши клиенты – те, кто приехал к нам летом. Мы обустроили сыроварню, сделали красивое уютное место, где можно разместиться и попробовать нашу продукцию», – поделился гость радиоэфира.

По словам Дмитрия Ершова, летом «Сыроварня в Себеже» работает исключительно на туристов. В осенний и зимний периоды организовывают поставки в Москву и Санкт-Петербург. «Мы собираем заказы в интернете, у нас подписан договор с логистической компанией. Они уже развозят по определённому графику продукцию до наших клиентов», – отметил основатель сыроварни.

Ранее сообщалось, что «Сыроварня в Себеже» вошла в путеводитель по Псковской области из серии «География на вкус» от Ники Ганич. В гид включили несколько рецептов, в том числе и сырников из рикотты, которые готовят в сыроварне.