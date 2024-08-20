Псковских выпускников приглашают на обучение в вузы ФСБ

09:43, 20 августа 2024, ПАИ

Управление ФСБ России по Псковской области осуществляет отбор выпускников 11 классов школ и выпускников учреждений среднего профессионального образования в образовательные организации ФСБ России. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Обучение проводится по программам среднего профессионального и высшего образования по очной форме обучения.

Поступление осуществляется в Академию ФСБ России в Москве, Академию ФСО России в городе Орле, институт ФСБ России в Санкт-Петербурге, Калининградский пограничный институт ФСБ России, Московский пограничный институт ФСБ России, Голицынский пограничный институт ФСБ России, институт береговой охраны ФСБ России в Анапе.

Поступить могут граждане России, соответствующие установленным требованиям по образованию, возрасту, результатам медицинского освидетельствования, психологическим качествам, уровню физической подготовленности, а также прошедшие проверку на допуск к сведениям, составляющим государственную тайну.

Поступившие курсанты находятся на полном государственном обеспечении. Обучение бесплатное. Также курсантам предоставляется стипендия.

По окончании вуза выпускники получат диплом государственного образца и воинское звание офицера (с высшим образованием) или прапорщика (со средним профессиональным образованием). Для дальнейшего прохождения службы они будут направлены во все регионы России в зависимости от профиля подготовки.

Выпускники 9 классов также могут пройти обучение в Первом пограничном кадетском военном корпусе ФСБ России в городе Пушкине города Санкт-Петербурга.

С более подробной информацией можно ознакомиться на официальных сайтах вузов.

По вопросам поступления в образовательные организации ФСБ России следует обращаться в УФСБ России по Псковской области по телефонам 8 (8112) 69-29-35, 69-29-24, 69-28-15, 69-29-63 или по адресу: Псков, Октябрьский проспект, дом 48.