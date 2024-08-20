Александр Котов обратил внимание на финансирование благоустройства пришкольных территорий

13:32, 20 августа 2024, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов обратил внимание на финансирование благоустройства пришкольных территорий. Об этом с августовского областного педагогического совещания, которое проходит сегодня, 20 августа, сообщает корреспондент ПАИ.

В системе образования Псковской области есть вопрос, требующий решения, – не предусмотрены финансовые средства на благоустройства пришкольных территорий, что портит внешний вид школ, обратил внимание Александр Котов.

При этом спикер областного Собрания подчеркнул, что в регионе продолжают строить новые школы и приводить в порядок существующие, планомерно решают вопрос с кадрами в сфере образования. «Каждый год мы стараемся вводить новые меры поддержки для молодых педагогов, решать кадровую проблему и укреплять материально-техническую базу», – сказал он.

Александр Котов поблагодарил тех, кто принимал участие в подготовке школ к новому учебному году, – учителей, родителей и правительство Псковской области. «С праздником всех! Здоровья и благополучия. Прочных знаний и благодарных учеников!» – заключил председатель Псковского областного Собрания депутатов.

Ранее сообщалось, что воспитавшие учеников-стобалльников педагоги Псковской области получат 50 тысяч рублей.