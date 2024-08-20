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Общество

Воспитавшие учеников-стобалльников педагоги Псковской области получат по 50 тысяч рублей

Премию в размере 50 тысяч рублей получат педагоги Псковской области, чьи ученики набрали 100 баллов на Едином государственном экзамене или стали победителями и призёрами Всероссийской олимпиады школьников. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на августовском областном педагогическом совещании сегодня, 20 августа, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

Михаил Ведерников отметил, что в Псковской области отмечается рост числа победителей и призёров всероссийских олимпиад – в этом году пять призёров и один победитель. 38 выпускников сдали ЕГЭ на сто баллов, при этом двести баллов по двум предметам набрали пять выпускников.

«Все меры поддержки, которые мы приняли в Год педагога, будут сохранены», – подчеркнул губернатор. Он также сообщил, что педагоги, которые вырастили стобалльников и призёров Всероссийской олимпиады школьников получат премии в размере 50 тысяч рублей. «Сколько стобалльников и призёров подготовите – столько премий и получите», – обратился Михаил Ведерников к псковским учителям.

В Псковской области активно проводятся мероприятия для модернизации системы образования: строятся новые образовательные учреждения, проводится капремонт действующих школ, ведётся подготовка молодых кадров и многое другое, напомнил губернатор. «В этом году мы откроем семь «Точек роста», создадим три школьных «Кванториума», откроем 420 мест в системе дополнительного образования», – озвучил Михаил Ведерников примеры того, что будет сделано.

«Уважаемые коллеги, хочу поблагодарить каждого, кто подготовил доклады, и пожелать плодотворной дискуссии каждому участнику августовского педсовета. Благодарю вас за самоотверженный труд, самоотдачу. Желаю всем успешного нового учебного года», – заключил губернатор.

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