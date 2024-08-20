Почти 100 тысяч пассажиров перевёз псковский аэропорт с начала 2024 года

18:21, 20 августа 2024, ПАИ

Почти 100 тысяч пассажиров принял Псковский международный аэропорт имени княгини Ольги за 7 месяцев 2024 года, сообщила заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове во вторник, 20 августа.

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«Всё началось в 2018 году. В 2018 году у нас пассажиропоток был примерно 6 тысяч. В 2022 году – 115, в 2023 за 150 перевалило. В этом году мы ожидаем примерно 170 тысяч. Сейчас, по итогам июля, уже 97 тысяч пассажиров», – рассказала Нинель Салагаева.

Она отметила, что всем бы хотелось, чтобы уже сейчас в Пскове был красивый современный терминальный комплекс, чтобы «пассажиры не на автобусах подъезжали к самолёту, а заходили по телетрапу, однако бизнес развивается так, как должен развиваться бизнес».

«Сегодня состоялась встреча Михаила Юрьевича [губернатора Псковской области. – ПАИ] с новым генеральным директором «Новапорт Холдинга» Евгением Янкилевичем. Оговаривались планы по развитию. Думаю, что Михаил Юрьевич эти планы озвучит в своем эфире», – отметила вице-губернатор.