Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

Почти 100 тысяч пассажиров перевёз псковский аэропорт с начала 2024 года

Почти 100 тысяч пассажиров принял Псковский международный аэропорт имени княгини Ольги за 7 месяцев 2024 года, сообщила заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове во вторник, 20 августа.

Фото: ПАИ

«Всё началось в 2018 году. В 2018 году у нас пассажиропоток был примерно 6 тысяч. В 2022 году – 115, в 2023 за 150 перевалило. В этом году мы ожидаем примерно 170 тысяч. Сейчас, по итогам июля, уже 97 тысяч пассажиров», – рассказала Нинель Салагаева.

Она отметила, что всем бы хотелось, чтобы уже сейчас в Пскове был красивый современный терминальный комплекс, чтобы «пассажиры не на автобусах подъезжали к самолёту, а заходили по телетрапу, однако бизнес развивается так, как должен развиваться бизнес».

«Сегодня состоялась встреча Михаила Юрьевича [губернатора Псковской области. – ПАИ] с новым генеральным директором «Новапорт Холдинга» Евгением Янкилевичем. Оговаривались планы по развитию. Думаю, что Михаил Юрьевич эти планы озвучит в своем эфире», – отметила вице-губернатор.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












20 августа 2024

Запуск авиасообщения с Мурманском прорабатывается в правительстве Псковской области
20 августа 2024

Почти 100 тысяч пассажиров перевёз псковский аэропорт с начала 2024 года
20 августа 2024

Размер микрозаймов для МСП в Псковской области необходимо увеличивать – Нинель Салагаева
20 августа 2024

Работу Фонда инвестразвития Псковской области оценила вице-губернатор
20 августа 2024

Современный музейно-гостиничный кластер появится в историческом центре Пскова
20 августа 2024

Перспективные ниши для бизнеса в Псковской области перечислила вице-губернатор региона
20 августа 2024

Псковичи переходят на смартфоны с большим объёмом памяти
20 августа 2024

Псковская область заняла первое место на Северо-Западе по индексу промышленного производства

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...