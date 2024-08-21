Пуговица с чертополохом и фарфоровый заяц: что нашли археологи на Красноармейской набережной в Пскове
На раскопе на Красноармейской набережной в Пскове найден орнаментированный пинцет, костяной футляр, пуговица с чертополохом, горшок и фарфоровая фигурка зайца. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская археология».
«Разбираем яму XVIII-XIX веков, нарушившую одну из каменных построек, поэтому материал носит смешанный характер», – пояснили археологи.
Ранее специалисты обнаружили на этом раскопе две каменные постройки, датируемые ХV–ХVII веками.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
21 августа 2024
Замглавы Роструда Ян Талбацкий оценил модернизацию кадровых центров Псковской области