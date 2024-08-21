Пуговица с чертополохом и фарфоровый заяц: что нашли археологи на Красноармейской набережной в Пскове

15:13, 21 августа 2024, ПАИ

На раскопе на Красноармейской набережной в Пскове найден орнаментированный пинцет, костяной футляр, пуговица с чертополохом, горшок и фарфоровая фигурка зайца. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская археология».

«Разбираем яму XVIII-XIX веков, нарушившую одну из каменных построек, поэтому материал носит смешанный характер», – пояснили археологи.

Ранее специалисты обнаружили на этом раскопе две каменные постройки, датируемые ХV–ХVII веками.