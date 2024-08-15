Две каменные постройки ХV–ХVII веков обнаружили археологи на Красноармейской набережной в Пскове

11:21, 15 августа 2024, ПАИ

Археологические раскопки продолжаются на Красноармейской набережной в Пскове. Специалисты обнаружили две постройки, датируемые ХV–ХVII веками, сообщается в Telegram-канале «Псковская археология».

«В августе мы начали археологические раскопки в Пскове на Красноармейской набережной, которые принесли неожиданные результаты. О застройке этого участка не было сведений, однако практически сразу под дёрном на месте, где в XX веке был обычный сад, в раскопе начали раскрываться две каменные постройки», – отметили специалисты.

Предварительно постройки датируются ХV–ХVII веками. Однако на раскопе уже найдены и более ранние находки, заметили археологи.