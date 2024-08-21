Замглавы Роструда Ян Талбацкий оценил модернизацию кадровых центров Псковской области

15:49, 21 августа 2024, ПАИ

Заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости (Роструд) Ян Талбацкий и директор «ВНИИ труда» Минтруда РФ Андрей Репников побывали на площадках в Палкинском, Островском, Порховском районах, Печорском муниципальном округе, а также в Молодёжном кадровом центре, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Делегация осмотрела ход ремонтных работ и оценила комплексную модернизацию кадровых центров. По словам Яна Талбацкого, модернизация проходит положительно. Уже в следующем году жители области смогут получить обновлённую инфраструктуру, комфортные и удобные условия пребывания в центрах. Новые услуги и сервисы также позволят быстрее трудоустраиваться, отметил замглавы Роструда.

Комплексная модернизация кадровых центров проходит в рамках президентского нацпроекта «Демография». Она затрагивает 27 объектов, на которые выделили около 184 миллионов рублей.