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Политика

Замглавы Роструда Ян Талбацкий приехал в Псковскую область с рабочим визитом

В Псковскую область с рабочим визитом приехал заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости (Роструд) Ян Талбацкий и эксперты Федерального центра компетенций в сфере занятости «ВНИИ труда» Минтруда, сообщается в официальном Telegram-канале Псковской области.

  • Замглавы Роструда Ян Талбацкий приехал в Псковскую область с рабочим визитом
    Фото: официальный Telegram-канал Псковской области
  • Замглавы Роструда Ян Талбацкий приехал в Псковскую область с рабочим визитом
    Фото: официальный Telegram-канал Псковской области
  • Замглавы Роструда Ян Талбацкий приехал в Псковскую область с рабочим визитом
    Фото: официальный Telegram-канал Псковской области
  • Замглавы Роструда Ян Талбацкий приехал в Псковскую область с рабочим визитом
    Фото: официальный Telegram-канал Псковской области

Участники рабочей группы знакомятся с процессом модернизации службы занятости населения Псковской области. Специалисты проводят оценку хода ремонтных работ помещений, оснащения отделений центров занятости населения, а также внедрения новых сервисов и комплексов услуг с учётом жизненных и бизнес-ситуаций клиентов.

Делегация посетит отделения Островского, Палкинского, Порховского районов и Печорского округа, в которых сейчас проводятся ремонтные работы по перепланировке функциональных зон и приведению к единому фирменному стилю «Работа России».

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