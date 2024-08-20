Замглавы Роструда Ян Талбацкий приехал в Псковскую область с рабочим визитом

14:24, 20 августа 2024, ПАИ

В Псковскую область с рабочим визитом приехал заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости (Роструд) Ян Талбацкий и эксперты Федерального центра компетенций в сфере занятости «ВНИИ труда» Минтруда, сообщается в официальном Telegram-канале Псковской области.



Фото: официальный Telegram-канал Псковской области



Фото: официальный Telegram-канал Псковской области



Фото: официальный Telegram-канал Псковской области



Фото: официальный Telegram-канал Псковской области







Участники рабочей группы знакомятся с процессом модернизации службы занятости населения Псковской области. Специалисты проводят оценку хода ремонтных работ помещений, оснащения отделений центров занятости населения, а также внедрения новых сервисов и комплексов услуг с учётом жизненных и бизнес-ситуаций клиентов.

Делегация посетит отделения Островского, Палкинского, Порховского районов и Печорского округа, в которых сейчас проводятся ремонтные работы по перепланировке функциональных зон и приведению к единому фирменному стилю «Работа России».