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Общество

Полезные эффекты стресса назвала кардиолог

Стресс способен продлить жизнь, заставить человека собраться и найти выход из трудной ситуации, пишет издание «Доктор Питер» со ссылкой на врача-кардиолога, доктора медицинских наук, члена-корреспондента РАН Ольгу Бокерия.

По словам кардиолога, умеренный или острый стресс способен продлить жизнь. Это происходит, поскольку умеренный кратковременный стресс стимулирует защитные механизмы, что способствует долголетию. При этом хронический стресс, наоборот, отрицательно сказывается на здоровье человека.

Ольга Бокерия также назвала важное условие, которое поможет в борьбе со стрессом. По её мнению, первое, что нужно сделать – осознать наличие стресса. Переключение внимания, анализ ситуации помогают лучше контролировать эмоции и разобраться в первопричине вызванного стресса.

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