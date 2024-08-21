Как помочь ребёнку адаптироваться к учёбе после каникул: советы эксперта

16:20, 21 августа 2024, ПАИ

Как помочь ребёнку комфортно адаптироваться к началу учебного года, рассказал «Известиям» преподаватель и основатель одной из онлайн-школ Андрей Шелудько.

По его словам, организму требуется время, чтобы перестроится на новый режим после длительного отдыха. В период адаптации родителям важно оказывать психологическую поддержку своим детям. В спокойной обстановке ребёнок сможет быстрее привыкнуть к учебным будням, вспомнить уже пройденное и эффективнее усвоить новый материал, отметил специалист.

Распределение времени также является важной частью адаптации к учёбе. «Летом дети отходят от чёткого распорядка дня, по возвращении к учёбе испытывают стресс от ранних подъёмов и увеличения нагрузки. Родителям стоит уделить особое внимание организации времени своего ребёнка, если он посещает ещё и внеклассные активности», – отметил Андрей Шелудько.

Педагог советует найти дополнительные материалы и бесплатные видеоуроки с разбором тем по отдельным предметам, если у ребёнка возникают академические трудности. Если самостоятельные усилия не приносят результата, стоит рассмотреть вариант с репетитором или онлайн-школами, отметил эксперт.

О том, как родителям поддержать своих детей при переходе в новое учебное заведение, читайте здесь.