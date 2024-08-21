Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Как помочь ребёнку адаптироваться к учёбе после каникул: советы эксперта

Как помочь ребёнку комфортно адаптироваться к началу учебного года, рассказал «Известиям» преподаватель и основатель одной из онлайн-школ Андрей Шелудько.

Фото: ПАИ

По его словам, организму требуется время, чтобы перестроится на новый режим после длительного отдыха. В период адаптации родителям важно оказывать психологическую поддержку своим детям. В спокойной обстановке ребёнок сможет быстрее привыкнуть к учебным будням, вспомнить уже пройденное и эффективнее усвоить новый материал, отметил специалист.

Распределение времени также является важной частью адаптации к учёбе. «Летом дети отходят от чёткого распорядка дня, по возвращении к учёбе испытывают стресс от ранних подъёмов и увеличения нагрузки. Родителям стоит уделить особое внимание организации времени своего ребёнка, если он посещает ещё и внеклассные активности», – отметил Андрей Шелудько.

Педагог советует найти дополнительные материалы и бесплатные видеоуроки с разбором тем по отдельным предметам, если у ребёнка возникают академические трудности. Если самостоятельные усилия не приносят результата, стоит рассмотреть вариант с репетитором или онлайн-школами, отметил эксперт.

О том, как родителям поддержать своих детей при переходе в новое учебное заведение, читайте здесь.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












21 августа 2024

97 первых классов откроют в этом году в Пскове
21 августа 2024

Как помочь ребёнку адаптироваться к учёбе после каникул: советы эксперта
21 августа 2024

Почти 70 тысяч тонн зерна уже собрали в Псковской области
21 августа 2024

Замглавы Роструда Ян Талбацкий оценил модернизацию кадровых центров Псковской области
21 августа 2024

Более 2,7 тысячи детей пойдут в первые классы в Пскове в этом году
21 августа 2024

Псковичей просят помочь в наполнении «Коробки добра» для бездомных животных
21 августа 2024

Из-за потери ножниц в японском аэропорту отменили десятки рейсов
21 августа 2024

26 августа музей-усадьба народа сето в Сигово будет закрыт на санитарный день

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...