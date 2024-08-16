Как поддержать ребёнка при переходе в новую школу: советы эксперта

14:54, 16 августа 2024, ПАИ

При переходе в новое учебное заведение у ребёнка могут возникнуть сложности и появиться стресс из-за резкой смены окружения. Как родителям поддержать своих детей в этот трудный период, рассказала «Известиям» руководитель департамента преподавания одной из образовательных компаний Полина Неверова.

По её словам, есть целый ряд сложностей, с которыми ребёнок может столкнуться при смене школы. В первую очередь это организационные моменты, которые часто вызывают дискомфорт.

«Можно сводить ребёнка в школу, в которой он будет учиться, чтобы лучше ориентироваться в новом месте и понимать, где находятся необходимые кабинеты. Так адаптация пройдёт быстрее и проще, а школьник будет чувствовать себя увереннее», – рассказала Полина Неверова.

Психологическое состояние ученика является другой сложностью при смене привычного окружения. По мнению специалиста, поведение ребёнка в новом коллективе во многом зависит от его психотипа.

«Родителям нужно знать и понимать этот психотип, а потом уже искать подходящие решения. Например, можно заранее познакомиться с классным руководителем или школьным психологом. Чаще всего это те люди, к которым ребёнок сможет обратиться в разных ситуациях. Возможно, школьник обладает таким темпераментом, при котором ему не нравится привлекать к себе повышенное внимания. Здесь родителям также стоит учитывать этот фактор и сообщить об этом учителю», – уточнила эксперт.

Академические сложности также могут вызвать стресс у ребёнка. Родителям нужно понимать уровень знаний своих детей, поскольку программа в новой школе может предполагать углублённое изучение отдельных предметов или разделение на профильные классы. Нужно быть готовым к тому, что ребёнку понадобятся дополнительные занятия, где он сможет догнать недостающую академическую разницу, уточнила специалист.

Добавиться в классные чаты и попробовать пообщаться с будущими одноклассниками ещё до начала учебных занятий может быть хорошим способом интеграции в новую среду. Единомышленников также можно найти, посещая секции и кружки, посоветовала Полина Неверова

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