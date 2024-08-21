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В каких продуктах содержится важнейший для человека витамин, рассказали в Роскачестве

В каких продуктах содержится важнейший для человека витамин В6, рассказали в Роскачестве.

Витамин В6 участвует в обмене веществ, помогает в синтезе и распаде аминокислот, поддерживает работу нервной системы. Он также необходим для производства гормонов и нормализует липидный обмен, напомнили в Роскачестве.

Витамин В6 содержится в бобовых продуктах, орехах, рыбе, печени и мясе птицы. При этом количества витамина может измениться при термической обработке, приготовлении или консервировании продуктов.

Много витамина В6 содержится в пекарских дрожжах, однако его количество может уменьшаться от 20 до 50% при запекании, поскольку он начинает разрушаться при температуре выше 100 градусов.

Недостаток витамина В6 может вызвать снижение аппетита, нарушение состояния кожных покровов и развитие гомоцистеинемии, анемии. Взрослым следует употреблять около двух миллиграммов витамина в сутки, физиологическая потребность для детей составляет от 0,4 до 2,0 миллиграммов.

Ранее россиянам назвали продукты, полезные для людей старше 40 лет. Подробнее читайте здесь.

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