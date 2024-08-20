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Общество

Россиянам назвали продукты, полезные для людей старше 40 лет

Повысить содержание белков в рационе для поддержания мышечной массы стоит людям старше 40 лет, пишет News.ru со ссылкой на эндокринолога Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Марию Калошину.

По её словам, индейку, курицу, рыбу или нежирную говядину стоит употреблять два-три раза в неделю. Кисломолочные продукты (ряженка, кефир, творог, сыр) содержат кальций, необходимый для предотвращения хрупкости костей. Также важно есть продукты с достаточным количеством клетчатки, которая нужна для правильной работы желудочно-кишечного тракта.

Мария Калошина посоветовала включить в рацион больше красного мяса и печени, поскольку они содержат гемовое железо, необходимое для профилактики железодефицитной анемии. Контролировать количество йода в организме поможет употребление морепродуктов, морской капусты и йодированной соли, рассказала специалист.

В то же время эндокринолог рекомендовала отказаться от полуфабрикатов людям старше 40–50 лет. Такие продукты содержат высокий уровень канцерогенов, с возрастом повышается риск онкологии из-за большого количества мутаций в клетках. Чрезмерное потребление полуфабрикатов грозит развитием атеросклероза, отметила эксперт.

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