В Псковской области новую ежегодную денежную выплату на приобретение школьной формы получили 4750 детей

23:37, 22 августа 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников с председателем регионального комитета по социальной защите Ольгой Евстигнеевой обсудили реализацию новых мер поддержки многодетных семей. Помощью на покупку школьной и спортивной формы воспользовались 4 750 детей из многодетных семей, заявила Ольга Евстигнеева в ходе рабочего совещания сегодня, 22 августа.

«На данную меру поддержки было перечислено 14 миллионов 250 тысяч рублей. Данной мерой поддержки воспользовались 4 750 детей из многодетных малоимущих семей. Небольшие трудности были, так как некоторые детки были зачислены в первый класс: кто-то переходил в другую школу и эти списки мы не успели скорректировать с комитетом по образованию. Сейчас эти списки дорабатываем. Финансирование дополнительное на этих детей поступит. Все дети получат дополнительную выплату», – подчеркнула Ольга Евстигнеева.

Напомним, ежегодную денежную выплату установил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Выплата предназначена семьям, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в Псковской области. Если один из многодетных родителей является получателем ежемесячной денежной выплаты как многодетная семья, то выплата предоставляется в беззаявительном порядке на основании сведений об обучающихся муниципальных и государственных общеобразовательных организаций.