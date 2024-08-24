Скончался журналист и игрок «Что? Где? Когда?» Александр Бялко

21:29, 24 августа 2024, ПАИ

Скончался знаток «Что? Где? Когда?» журналист Александр Бялко, ему был 71 год. О смерти отца ТАСС сообщила дочь журналиста Мария Бялко.

«Папа умер вчера вечером», — сказала она. Причина смерти названа не была. По её словам, прощание с отцом пройдёт во вторник, 27 августа. Место похорон станет известно позднее.

Александр Бялко по образованию физик-ядерщик, вёл программу на радиостанции «Культура», знал 8 языков. В клуб «Что? Где? Когда?» пришёл в 1979 году, покинул его в 2010 году.