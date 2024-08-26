Четыре пожара ликвидировали за двое суток в Псковской области

08:50, 26 августа 2024, ПАИ

Четыре пожара ликвидировали пожарные подразделения за двое суток в Псковской области, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Огонь повредил кровлю в нежилом доме в деревне Родина Псковского района. Предположительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём. Жилой дом спасли.

Огонь повредил кровлю в хозяйственной постройке в деревне Иваново Невельского района. Предположительной причиной возгорания является короткое замыкание на чердаке.

Хозяйственная постройка сгорела на улице Фестивальной в Острове. Предположительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём.

Автомобиль Chevrolet Lanos 2008 года выпуска сгорел в деревне Стремутка Псковского района. Предположительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки в салоне автомобиля.