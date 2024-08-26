Почти 3,5 млн рублей за сутки отправили мошенникам псковичи
Почти 3,5 млн рублей за сутки отправили псковичи мошенникам, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
23 августа в регионе зарегистрировано сразу пять заявлений от потерпевших: жертвами злоумышленников стали псковичи, великолучане, жители Пушкинских Гор и Острова.
69-летняя псковичка следовала указаниям лжесотрудника банка и собиралась спасти свои денежные средства путем перевода на безопасный счет. В результате пенсионерка лишилась 300 тысяч рублей. Жертвой аналогичной схемы стал 44-летний великолучанин. Фейковый сотрудник правоохранительных структур выманил у него 1 242 000 рублей.
Еще 54 126 рублей перевела 54-летняя жительница Пушкинских Гор лжесотруднику казначейства. Основной мотив – блокирование несанкционированного оформления кредита на имя заявительницы. Кредитные средства женщина самостоятельно перевела злоумышленнику через банковское приложение.
23 августа в ОМВД России по Островскому району поступило сразу два заявления по факту дистанционного мошенничества. В обоих случаях потерпевшие – 47-летняя женщина и 64-летний пенсионер – следовали указанию «сотрудника банка» и перевели 1 570 000 рублей и 244 000 рублей соответственно.
По всем фактам возбуждены уголовные дела по статье 159 «Мошенничество» УК РФ. Расследование продолжается.
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