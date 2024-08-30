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Общество

Начальник УФСБ России по Псковской области поздравил сотрудников ведомства

Начальник УФСБ России по Псковской области Виктор Швырев поздравил сотрудников и ветеранов с 80-летием со дня образования регионального ведомства. Видео с торжественного мероприятия опубликовал губернатор Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Начальник УФСБ России по Псковской области поздравил сотрудников ведомства. Фото: пресс-служба правительства Псковской области

«Я благодарю каждого за честную и добросовестную службу, за верность долгу и Родине. Работа, которой вы посвятили себя, под силу только достойным людям, верным принципам человеколюбия, чести и патриотизма. Уверен, какие бы трудности ни возникали на нашем пути, мы без всяких сомнений их преодолеем, будем уверенно идти вперёд и добиваться успехов», – отметил Виктор Швырев.

Глава регионального управления пожелал сотрудникам и ветеранам ведомства дальнейших успехов в работе, крепкого здоровья, верных товарищей рядом, личных и профессиональных достижений и долгих лет жизни.

Напомним, что 29 августа исполнилось 80 лет со дня образования УФСБ России по Псковской области.

Ранее сообщалось, что губернатор Михаил Ведерников наградил сотрудников УФСБ.

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