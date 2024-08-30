Начальник УФСБ России по Псковской области поздравил сотрудников ведомства

13:10, 30 августа 2024, ПАИ

Начальник УФСБ России по Псковской области Виктор Швырев поздравил сотрудников и ветеранов с 80-летием со дня образования регионального ведомства. Видео с торжественного мероприятия опубликовал губернатор Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

«Я благодарю каждого за честную и добросовестную службу, за верность долгу и Родине. Работа, которой вы посвятили себя, под силу только достойным людям, верным принципам человеколюбия, чести и патриотизма. Уверен, какие бы трудности ни возникали на нашем пути, мы без всяких сомнений их преодолеем, будем уверенно идти вперёд и добиваться успехов», – отметил Виктор Швырев.

Глава регионального управления пожелал сотрудникам и ветеранам ведомства дальнейших успехов в работе, крепкого здоровья, верных товарищей рядом, личных и профессиональных достижений и долгих лет жизни.