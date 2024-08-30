Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Губернатор Михаил Ведерников наградил сотрудников УФСБ

Государственные и региональные награды вручил губернатор Псковской области сотрудникам и ветеранам регионального УФСБ России. Видео с торжественного мероприятия, приуроченного к 80-летию со дня образования ведомства, глава области опубликовал в своём Telegram-канале.

Скриншот из видео, размещённого в Telegram-канале Михаила Ведерникова

«Результаты вашей работы действительно впечатляют. Тем не менее в юбилейную дату хочу поделиться одним фактом, который скорее всего большинству присутствующих неизвестен. И начну с цитаты: «Основное содержание русского эпоса – народный патриотизм, соединяющий в себе осознание великой мощи народа, идею самоотверженного служения Отечеству и непримиримую ненависть к иноземным захватчикам. Всё это получило яркое воплощение в исполинских образах богатырей, в их храбрости, стойкости, несокрушимой силе и сказочно героических подвигах». Автор этих строк – Борис Иванович Богомолов, начальник управления КГБ по Псковской области в 1960-х годах. По совместительству он был кандидатом филологических наук и автором-составителем книг о русских былинах», – отметил Михаил Ведерников.

  • Губернатор наградил сотрудников и ветеранов УФСБ
    Фото: скриншот из видео, размёщенного в Telegram-канале Михаила Ведерникова
  • Губернатор наградил сотрудников и ветеранов УФСБ
    Фото: скриншот из видео, размёщенного в Telegram-канале Михаила Ведерникова
  • Губернатор наградил сотрудников и ветеранов УФСБ
    Фото: скриншот из видео, размёщенного в Telegram-канале Михаила Ведерникова
  • Губернатор наградил сотрудников и ветеранов УФСБ
    Фото: скриншот из видео, размёщенного в Telegram-канале Михаила Ведерникова
  • Губернатор наградил сотрудников и ветеранов УФСБ
    Фото: скриншот из видео, размёщенного в Telegram-канале Михаила Ведерникова

Эти слова, безусловно, относятся к конкретным героям фольклора, но в них сложно не увидеть отсылку ко многим поколениям ЧК, КГБ, ФСБ, которые всегда стояли и сегодня стоят на рубеже безопасности России и её жителей, обратил внимание губернатор.

«Враги испытывают нас сегодня на прочность по всем направлениям, а вы достойно отвечаете на все вызовы, демонстрируя высочайший уровень профессионализма и решительности. Вы с честью продолжаете традиции легендарного ведомства, стоящего на страже мира и безопасности. И вся Псковская область вам за это благодарна. Вы всегда можете рассчитывать на поддержку и помощь со стороны правительства области, областного Собрания депутатов и всех жителей нашего региона», – сказал Михаил Ведерников.

Он также пожелал сотрудникам УФСБ дальнейших успехов и побед, здоровья, счастья и благополучия. «Ваше мужество, верность Отечеству – основа стабильности и благополучия нашей Псковской области и всего нашего государства», – заключил губернатор.

Напомним, что 29 августа исполнилось 80 лет со дня образования УФСБ России по Псковской области.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












30 августа 2024

Модные три века назад серьги-двойчатки обнаружили археологи в Пскове
30 августа 2024

Александр Котов – сотрудникам УФСБ: Ваша работа зачастую требует особого мужества
30 августа 2024

Начальник УФСБ России по Псковской области поздравил сотрудников ведомства
30 августа 2024

На День знаний в усадьбу Ковалевской приглашают псковичей
30 августа 2024

Новосокольники победили во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды
30 августа 2024

Губернатор Михаил Ведерников наградил сотрудников УФСБ
30 августа 2024

Власти Псковской и Новгородской областей обсудили вопросы реализации проектов в сфере ЖКХ и строительства
30 августа 2024

Соглашение о сотрудничестве подписали профсоюзы работников культуры Псковской, Новгородской, Смоленской и Витебской областей

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...