Губернатор Михаил Ведерников наградил сотрудников УФСБ

12:29, 30 августа 2024, ПАИ

Государственные и региональные награды вручил губернатор Псковской области сотрудникам и ветеранам регионального УФСБ России. Видео с торжественного мероприятия, приуроченного к 80-летию со дня образования ведомства, глава области опубликовал в своём Telegram-канале.

«Результаты вашей работы действительно впечатляют. Тем не менее в юбилейную дату хочу поделиться одним фактом, который скорее всего большинству присутствующих неизвестен. И начну с цитаты: «Основное содержание русского эпоса – народный патриотизм, соединяющий в себе осознание великой мощи народа, идею самоотверженного служения Отечеству и непримиримую ненависть к иноземным захватчикам. Всё это получило яркое воплощение в исполинских образах богатырей, в их храбрости, стойкости, несокрушимой силе и сказочно героических подвигах». Автор этих строк – Борис Иванович Богомолов, начальник управления КГБ по Псковской области в 1960-х годах. По совместительству он был кандидатом филологических наук и автором-составителем книг о русских былинах», – отметил Михаил Ведерников.



Фото: скриншот из видео, размёщенного в Telegram-канале Михаила Ведерникова



Фото: скриншот из видео, размёщенного в Telegram-канале Михаила Ведерникова



Фото: скриншот из видео, размёщенного в Telegram-канале Михаила Ведерникова



Фото: скриншот из видео, размёщенного в Telegram-канале Михаила Ведерникова



Фото: скриншот из видео, размёщенного в Telegram-канале Михаила Ведерникова









Эти слова, безусловно, относятся к конкретным героям фольклора, но в них сложно не увидеть отсылку ко многим поколениям ЧК, КГБ, ФСБ, которые всегда стояли и сегодня стоят на рубеже безопасности России и её жителей, обратил внимание губернатор.

«Враги испытывают нас сегодня на прочность по всем направлениям, а вы достойно отвечаете на все вызовы, демонстрируя высочайший уровень профессионализма и решительности. Вы с честью продолжаете традиции легендарного ведомства, стоящего на страже мира и безопасности. И вся Псковская область вам за это благодарна. Вы всегда можете рассчитывать на поддержку и помощь со стороны правительства области, областного Собрания депутатов и всех жителей нашего региона», – сказал Михаил Ведерников.

Он также пожелал сотрудникам УФСБ дальнейших успехов и побед, здоровья, счастья и благополучия. «Ваше мужество, верность Отечеству – основа стабильности и благополучия нашей Псковской области и всего нашего государства», – заключил губернатор.

Напомним, что 29 августа исполнилось 80 лет со дня образования УФСБ России по Псковской области.