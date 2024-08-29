29 августа исполняется 80 лет со дня образования УФСБ России по Псковской области

11:16, 29 августа 2024, ПАИ

29 августа исполняется 80 лет со дня образования Управления ФСБ России по Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

За 80 лет пройден боевой путь от Управления НКГБ до УФСБ России по Псковской области.

В годы Великой Отечественной войны псковские чекисты принимали участие в партизанской борьбе с немецкими оккупантами, предателями, националистическими бандформированиями, осуществляли разведывательно-диверсионную деятельность, обеспечивали контрразведывательное прикрытие регулярных войск Красной армии и подпольщиков. После – разыскивали военных преступников и расследовали преступления немецких властей.

С распадом СССР, с изменением геополитического положения региона, в центр внимания попало противодействие разведывательной деятельности иностранных спецслужб. Были пресечены неоднократные попытки сбора информации о политической обстановке, расположении оборонных объектов и воинских частей в Псковской области.

Борьба со шпионажем, государственной изменой продолжается и сейчас. Сотрудники УФСБ России по Псковской области противостоят международному терроризму, экстремизму, организованной преступности, коррупции и контрабанде, пресекают каналы незаконной поставки и торговли наркотиками, взрывчатыми веществами, обеспечивают сохранность сведений, составляющих государственную тайну.

14 сотрудников в разное время отдали интернациональный долг в Афганистане, 109 – выполняли специальные задания, участвовали в контртеррористических операциях на территории Северного Кавказа. Сейчас сотрудники управления обеспечивают безопасность в зоне проведения СВО.

«Управление во все времена охраняло территориальную целостность, национальные интересы Российской Федерации. Сотрудники ведомства добровольно выбрали судьбу, связанную с немалым риском. Это люди, для которых беззаветная преданность Родине, воинской присяге – главная и определяющая черта характера, для которых благополучие страны было, есть и будет главным делом всей жизни. Поздравляем сотрудников, ветеранов службы с 80-й годовщиной образования управления. Желаем стойкости, крепкого здоровья, благополучия и мира», – говорится в сообщении пресс-службы.