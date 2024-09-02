Группа «Интонация» выступает на сцене Финского парка в Пскове в честь Дня знаний

20:20, 02 сентября 2024, ПАИ

Группа «Интонация» выступает на сцене Финского парка в Пскове в честь Дня знаний сегодня, 2 сентября. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

«Берегите ваш город! Духу вашего города просто низкий поклон. Здесь есть всё: чистота и покой!» – сказал солист группы Александр Новиков.

В Финском парке также работают интерактивные площадки, подготовленные организациями Псковской области, в частности ПсковГУ, «Движением первых», различными волонтёрскими организациями, студенческими отрядами и другими.

Мероприятие проводится в рамках реализации программы развития молодёжной политики «Регион для молодых» Росмолодёжи и приурочено к началу учебного года.