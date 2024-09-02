Группа «Интонация» выступает на сцене Финского парка в Пскове в честь Дня знаний
Группа «Интонация» выступает на сцене Финского парка в Пскове в честь Дня знаний сегодня, 2 сентября. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.
«Берегите ваш город! Духу вашего города просто низкий поклон. Здесь есть всё: чистота и покой!» – сказал солист группы Александр Новиков.
В Финском парке также работают интерактивные площадки, подготовленные организациями Псковской области, в частности ПсковГУ, «Движением первых», различными волонтёрскими организациями, студенческими отрядами и другими.
Мероприятие проводится в рамках реализации программы развития молодёжной политики «Регион для молодых» Росмолодёжи и приурочено к началу учебного года.
Новый учебный год во многих образовательных учреждениях Псковской области стартовал в обновлённых классах – Михаил Ведерников
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