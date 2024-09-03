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Спорт

Всероссийские соревнования по кикбоксингу пройдут в Пскове

Всероссийские соревнования по кикбоксингу, посвящённые памяти сотрудников управления «А» ЦСН ФСБ России, погибших при исполнении воинского долга, пройдут в псковском спорткомплексе «Олимп» 7 и 8 сентября. Об этом ПАИ сообщили в комитете по спорту Псковской области.

Всероссийские соревнования по кикбоксингу пройдут в Пскове. Фото: Федерация кикбоксинга Псковской области

За награды состязаний поборются более 250 спортсменов из 23 регионов страны.

Соревнования пройдут в дисциплинах «фулл-контакт», «лайт-контакт» и «поинтфайтинг».

Торжественное открытие стартов запланировано на 7 сентября. Начало в 12:00.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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