Всероссийские соревнования по кикбоксингу пройдут в Пскове
Всероссийские соревнования по кикбоксингу, посвящённые памяти сотрудников управления «А» ЦСН ФСБ России, погибших при исполнении воинского долга, пройдут в псковском спорткомплексе «Олимп» 7 и 8 сентября. Об этом ПАИ сообщили в комитете по спорту Псковской области.
За награды состязаний поборются более 250 спортсменов из 23 регионов страны.
Соревнования пройдут в дисциплинах «фулл-контакт», «лайт-контакт» и «поинтфайтинг».
Торжественное открытие стартов запланировано на 7 сентября. Начало в 12:00.
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