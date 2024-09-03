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Спорт

200 спортсменов зарегистрировались на ультрамарафон в Псковской области

200 спортсменов зарегистрировались для участия в ультрамарафоне Truvor Ultra Trail, который пройдёт в Печорском районе 7 сентября. Об этом сообщается на сайте регистрации соревнований.

200 спортсменов зарегистрировались на ультрамарафон в Псковской области. Фото: пресс-служба соревнований

88 участников заявились на дистанцию десять километров, 60 спортсменов хотят преодолеть 25 километров, 27 спортсменов зарегистрировались на километровый забег, а 14 планируют пробежать 50 километров. Помимо местных спортсменов, Печорский район Псковской области планируют посетить бегуны из Санкт-Петербурга, Москвы, Новгородской, Ленинградской, Московской, Мурманской, Иркутской и Ростовской областей.

Всего 11 спортсменов поборются за переходную корону соревнований, которую вручают победителю забега на 100 километров. В прошлом году победителем ультрамарафона стал Александр Ермолин, показавший результат 9 часов и 47 минут. Самым продолжительным забег вышел для петербурженки Екатерины Максимовой – 13 часов 40 минут. Ермолин на правах обладателя «Короны Трувора» попробует в нынешнем году защитить свой титул.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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