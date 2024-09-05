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Общество

Музыканты из рок-группы «Три дня дождя» выступили на городище Савкина Горка

Необычный для псковских пушкинских мест концерт состоялся 4 сентября в Государственном музее-заповеднике «Михайловское» на городище Савкина Горка. Как рассказали ПАИ в музее, на закате здесь выступили музыканты из рок-группы «Три дня дождя». Вход на акустический концерт был свободным для всех желающих.

Фото Натальи Алексеевой, музей-заповедник «Михайловское»

Слушатели — в основном подростки и молодёжь, целевая аудитория «Трёх дней…» — очень тепло приняли музыкантов. Выяснилось, что многие знакомы с творчеством коллектива настолько, чтобы подпевать поющим. На вопрос «со сцены», какие города представлены в публике, музыкантам «из зала» ответили: Пушкинские Горы, Псков, Санкт-Петербург, Великий Новгород.

В музее также рассказали, что не так давно, в первые дни июля, лидер популярной среди молодёжи группы Глеб Викторов приезжал в «Михайловское». Компания «Русский Консьерж» при поддержке Газпром-медиа снимала фронтмена «Трёх дней…» для своего проекта — художественно-документального фильма «Муки» о муках творчества и «…о методах работы с таким инструментом, как душевные страдания, на примере ссылки Александра Сергеевича Пушкина». Тогда в сценарий съёмок вошла запись экскурсии и прогулок музыканта по центральной усадьбе Пушкинского заповедника. Как пояснили авторы будущего фильма, это путешествие было организовано по индивидуальным предпочтениям Глеба Викторова.

Фото Натальи Алексеевой, музей-заповедник «Михайловское»

Напомним, что рок-группа «Три дня дождя» была основана в 2019 году в городе Кызыле (Республика Тыва), а в 2024 году одержала победу в номинации «Лучшая группа» (также номинировалась на «Прорыв года» и «Лучший альбом»).

Сейчас музыканты приехали в Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» для работы над своим новым альбомом, уточнили в учреждении.

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