Горячая линия по вопросам алиментов будет работать в Псковской области 6 сентября

12:14, 05 сентября 2024, ПАИ

Горячая линия по вопросам алиментов будет работать в Псковской области 6 сентября, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УФССП России.

Позвонить на горячую линию можно с 14:00 до 15:00 по телефону 69-91-19. Она запущена в рамках информационной акции «Собери ребёнка в школу – заплати алименты!», приуроченной к началу нового учебного года.

Горячая линия будет посвящена вопросам, связанным со взысканием алиментов и исполнением требований исполнительных документов, касающихся прав несовершеннолетних.

На вопросы псковичей ответит начальник отделения судебных приставов по исполнению исполнительных документов о взыскании алиментных платежей и дознанию по городу Пскову и Псковскому району Вера Дацкевич.