Начало заболеваемости гриппом в Псковской области ожидается в ноябре

14:05, 05 сентября 2024, ПАИ

Начало заболеваемости гриппом ожидается в последних числах ноября – в начале декабря, рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по Псковской области Елена Припутенко на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 5 сентября.

«Заболеваемость гриппом и ОРВИ продолжается в начале Нового года, достигая пика показателей на четвёртой–шестой неделе, а эпидимологический подъём обычно продолжается шесть–восемь недель и к марту показатели заболеваемости стабилизируются», – рассказала она.

В 2023 году первый случай заболевания гриппом был зафиксирован 16 октября, отметила руководитель ведомства.

В Псковской области началась кампания по вакцинации от гриппа. В регион уже поступила партия из 78 тыс. вакцин. Специалисты рекомендуют начинать прививаться уже сейчас, не дожидаясь ухудшения эпидемиологической обстановки.