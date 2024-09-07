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Общество

Около десяти тысяч человек посетили фестиваль «Территория детства» в Пскове

Около десяти тысяч человек посетили фестиваль дополнительного образования «Территория детства» в Пскове. Это вдвое больше, чем в прошлом году, сообщил глава Пскова Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Около десяти тысяч человек посетили фестиваль «Территория детства» в Пскове. Фото: ПАИ

«Кем станет ваш ребёнок? Моряком или акробатом, музыкантом или художником? Юные псковичи вместе с родителями сегодня выбирали, в каком направлении развиваться и как проводить свободное время», – подчеркнул Борис Елкин.

Он напомнил, что фестиваль дополнительного образования состоялся в Пскове во второй раз. Более 50 организаций спорта, культуры и образования представили свои обучающие программы.

Больше фотографий с фестиваля по ссылке.

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