Около десяти тысяч человек посетили фестиваль «Территория детства» в Пскове

22:32, 07 сентября 2024, ПАИ

Около десяти тысяч человек посетили фестиваль дополнительного образования «Территория детства» в Пскове. Это вдвое больше, чем в прошлом году, сообщил глава Пскова Борис Елкин в своём Telegram-канале.

«Кем станет ваш ребёнок? Моряком или акробатом, музыкантом или художником? Юные псковичи вместе с родителями сегодня выбирали, в каком направлении развиваться и как проводить свободное время», – подчеркнул Борис Елкин.

Он напомнил, что фестиваль дополнительного образования состоялся в Пскове во второй раз. Более 50 организаций спорта, культуры и образования представили свои обучающие программы.

Больше фотографий с фестиваля по ссылке.