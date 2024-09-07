Фестиваль дополнительного образования проходит в Пскове

13:21, 07 сентября 2024, ПАИ

Фестиваль дополнительного образования «Территория детства» проходит в Финском парке и парке Строителей в Пскове в субботу, 7 сентября, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ















На площадке мероприятия принимают участие более 50 организаций культуры, образования и спорта. Здесь организованы тематические зоны – в них проводят мастер-классы, презентации образовательных программ и выступления. Мероприятие будет идти до 17:00.

На площадке родители могут познакомиться с перечнем организаций дополнительного образования, узнать подробности об оказании услуг в каждом из учреждений и информацию о тренерах и преподавателях. А дети, в свою очередь, смогут не только увидеть, чем можно заняться в свободное от школы время, но и попробовать различные активности, пообщаться с будущими наставниками и записаться на первое занятие. Подробнее о программе можно прочитать по ссылке.

Напомним, что фестиваль проходит уже во второй раз. В прошлом году он собрал более 1,5 тысячи человек.