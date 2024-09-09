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Политика

Борис Елкин поздравил Анну Дмитриеву с победой на довыборах депутата Псковской гордумы

Глава Пскова Борис Елкин поздравил Анну Дмитриеву с победой на довыборах депутата Псковской городской Думы по избирательному округу № 5.

Анна Дмитриева. Фото: ПАИ

«Режиссёр Дома офицеров, обладательница медали «За заслуги перед Псковом» Анна Маратовна – известный и уважаемый человек как в округе, так и во всём Пскове. Неудивительно, что более 52% избирателей, пришедших на выборы, отдали свои голоса именно за неё. Она заслужила это доверие граждан своей упорной работой и преданностью своему делу», – написал Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Он выразил уверенность, что Анна Дмитриева будет достойно представлять интересы жителей в Псковской городской Думе, а также пожелал ей успехов в новых начинаниях и мудрости в принятии решений. «Пусть каждый шаг будет направлен на благо нашего города и его жителей!» – заключил он.

Напомним, за Анна Дмитриеву свой голос отдали 52,69% (863 избирателя).

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