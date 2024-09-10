Более двухсот трудовых мигрантов прошли адаптационный курс в Псковской области

14:43, 10 сентября 2024, ПАИ

Работа по внедрению адаптационного курса для иностранных граждан продолжается в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

В прохождении курса задействованы 20 работодателей и 220 трудовых мигрантов. Специалисты службы занятости выехали к 12 представителям организаций, а на базе отделения занятости по Пскову и Псковскому району провели курс для шести руководителей компаний. Кроме того, на территории двух крупных агропромышленных предприятий провели лекции для иностранных рабочих. Также почти 100 работодателей получили материалы курса в электронном формате.

Всего планируется охватить около 800 человек мероприятиями по адаптации, рассказали в пресс-службе. Для ознакомления работодателей с программой курса составлен график выездов на предприятия, которые задействуют иностранных граждан.

Ранее сообщалось, что адаптационный курс трудовых мигрантов направлен на изучение вопросов миграционного и трудового законодательства России, правил поведения и взаимодействия, истории взаимоотношений России со странами Центральной Азии. Основная задача курса – снизить напряжение в миграционной среде и повысить правовую грамотность мигрантов.