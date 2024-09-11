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Общество

Почти 300 млн рублей было выделено на реализацию проекта ФКГС в Псковской области в 2024 году

Более 290 млн рублей было выделено на реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды» в Псковской области в 2024 году. Данные опубликованы на нормативно-правовом сайте региона.

Почти 300 млн рублей было выделено на реализацию проекта ФКГС в Псковской области в 2024 году. Фото: Telegram-канал Бориса Елкина

Основная задача федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» президентского нацпроекта «Жильё и городская среда» – дать новый импульс развитию муниципалитетов в России: благоустраиваются общественные пространства.

Напомним, регион участвует в проекте с 2019 года. За пять лет приведено в порядок свыше 460 территорий: 244 общественных и 217 дворовых. По решению президента РФ Владимира Путина федеральный проект продлён до 2030 года.

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