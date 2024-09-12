Вызывающую отравления партию бразильского арахиса не пропустили на границе в Псковской области

09:48, 12 сентября 2024, ПАИ

50 тонн бразильского арахиса не пропустили в фитосанитарном контрольном пункте «Пыталово» на границе в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Лабораторное исследование показало, что в составе арахиса было превышение по показателю микотоксины – афлатоксин B1, что может вызвать отравление. Продукция была произведена в Бразилии и следовала в Москву.

Ввоз арахиса запретили.