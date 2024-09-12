Вызывающую отравления партию бразильского арахиса не пропустили на границе в Псковской области
50 тонн бразильского арахиса не пропустили в фитосанитарном контрольном пункте «Пыталово» на границе в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.
Лабораторное исследование показало, что в составе арахиса было превышение по показателю микотоксины – афлатоксин B1, что может вызвать отравление. Продукция была произведена в Бразилии и следовала в Москву.
Ввоз арахиса запретили.
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